В Саратовской области ежедневно тонут два человека

Ежедневно в Саратовской области тонут по 2—3 человека. Такие цифры привел начальник региональной службы спасения Юрий Юрин.

По его словам, главными причинами несчастных случаев являются отсутствие надзора за детьми со стороны взрослых, неумение плавать, использование мест, не предназначенных для купания, а также злоупотребление алкоголем перед заходом в воду.

«Как и в прошлые годы, на официальных пляжах не произошло ни одной трагедии», — приводит слова Юрина издание «Взгляд-инфо».

Всего с начала купального сезона в Саратовской области погибло 28 человек.

Напомним, ранее в Казани колумбийские болельщики спасли пьяного россиянина из воды.