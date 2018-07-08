Ивица Олич: «Я бы хотел, чтобы матч Россия — Хорватия был сыгран в финале»

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу своих земляков-хорватов над сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018:

«Сборная России хорошо сыграла, сделав упор на контратаки. Плюс ко всему, россияне смогли открыть счет первыми и закрылись в обороне. Но я знал, что даже при такой ситуации у нас будет два-три момента, которые мы смогли реализовать. Я бы хотел, чтобы матч Россия — Хорватия был сыгран в финале, потому что я люблю Россию. Но удача была на стороне сборной Хорватии. Команда была настроена пройти дальше и сыграть в Москве», — сообщает «Газета.ru»