Медведев и Жириновский 9 июля посетят инаугурацию Эрдогана

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправятся в Турцию, где примут участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что делегацию возглавит Дмитрий Медведев, а инаугурация состоится 9 июля в Анкаре.

По информации «Интерфакса», на церемонии также будет присутствовать лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он вместе с российской делегацией прилетит в Турцию за день до инаугурации.

Напомним, что 28 июня ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах. Он набрал 52,5% голосов.