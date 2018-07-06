Выдра Гарри — против России и Бразилии

Обитатель сочинского аквариума и морского зоопарка выдра по кличке Гарри дала прогнозы на два матча 1/4 финала ЧМ-2018 — Бразилия против Бельгии (6 июля) и Россия против Хорватии (7 июля).

В прогнозе поединка бразильцев и бельгийцев Гарри засомневался, но после небольших раздумий все же выбрал мяч Бельгии. Здесь возможна серия послематчевых пенальти.

А вот с выбором между мячами Хорватии и России животное было категорично — сразу остановилось на хорватах. Впрочем, Гарри опять выбрал более яркий мяч, может быть, по этому принципу он прогнозирует.

Отметим, что ранее Гарри спрогнозировал вылет России от Испании, но команда Черчесова играет в четвертьфинале.