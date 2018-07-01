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Выдра Гарри снова не верит в сборную России в матче против испанцев

12:32, 01.07.2018 1

Выдра из Сочи по кличке Гарри продолжает давать прогноз на матчи ЧМ-2018 в России.

На этот раз Гарри попытался предсказать исход поединка Испания — Россия в рамках 1/8 финала, который состоится сегодня, 1 июля, в «Лужниках». Животное снова выбрало мяч с яркой раскраской, коим является условная команда Испании.

Отметим, что накануне Гарри промахнулся, выбрав красный мяч Португалии во встрече с Уругваем (2:1 в пользу уругвайцев).

Тем не менее ранее выдра правильно предсказала победу Уругвая над сборной России на групповом этапе ЧМ-2018 — 3:0.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:27
    У Уругвая тоже был красный мяч. Так что выдра просто выбирает красный мяч, а не предсказывает.
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