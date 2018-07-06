ЧМ-2018: 6 июля — день первых четвертьфиналов

В пятницу, 6 июля, на чемпионате мира по футболу 2018 будут сыграны первые матчи 1/4 финала. Расписание их таково:

17.00 мск, Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород», сборная Уругвая — сборная Франции 21.00 мск, Казань, стадион «Казань Арена», сборная Бразилии — сборная Бельгии.

На пути к четвертьфиналу французы обыграли в 1/8 финала сборную Аргентины, лишив в очередной раз Леонеля Месси надежды выиграть мировой кубок — 4:3. Уругвай лишил того же Криштиану Роналду с его сборной Португалии — 2:1.

Бразильцы двумя точными ударами победили Мексику — 2:0. А бельгийцы одержали суперволевую победу, отыгравшись со счета 0:2 в матче против японцев — 3:2.

