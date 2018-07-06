Иван Пауревич: «Россияне против хорватов могут сыграть от обороны»

Полузащитник ФК «Уфа», хорват Иван Пауревич поделился своими ожиданиями от четвертьфинала Россия — Хорватия ЧМ-2018:

— Я очень рад такому матчу, потому что я болею за Хорватию, конечно, и за Россию. Надеюсь, что они покажут хороший футбол. Я думаю, поединок будет похож на матч Испания — Россия, где россияне очень хорошо оборонялись. Хорваты любят владеть мячом, поэтому россияне могут выбрать оборонительную тактику.

Стало небольшим сюрпризом, что сборная России прошла Испанию. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Пауревич пресс-службе ФК «Уфа».

Поединок 1/4 финала Россия — Хорватия начнется в 21.00 мск 7 июля в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт».

