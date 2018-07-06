Лоббистские расходы Вексельберга в США оценили в 1,6 миллиона долларов

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, находящийся под американскими санкциями, потратил $1,6 млн на продвижение своих интересов в США.



Период, за который Вексельберг потратил средства, не уточняется, пишут «Ведомости». Отмечается, что лоббистская кампания проходила в тесном сотрудничестве с двоюродным братом и бизнес-партнером Вексельберга, гражданином США Эндрю Интратером. Он был основателем нью-йоркской компании по управлению инвестициями Columbus Nova.

Представители Columbus Nova заявили, что деловые отношения с Вексельбергом были приостановлены после введения против него санкций в апреле 2018 года. При этом фирма запрашивает разрешение американского Казначейства на получение любых активов, связанных с группой «Ренова», которую Columbus Nova называет своим «крупнейшим клиентом».

Ранее сообщалось, что группа «Ренова» Вексельберга попросила правительство России о комплексной поддержке.

