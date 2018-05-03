Вексельберг попросил правительство РФ поддержать «Ренову» деньгами и госконтрактами

Группа «Ренова», попавшая под санкции США вместе со своим владельцем Виктором Вексельбергом, попросила правительство России о комплексной поддержке.



В числе просьб компании: рефинансирование кредитов на 820 млн евро, взятых под залог 26,5% акций «Русала», запрет на импорт минералки и газированной воды, приоритет в госзакупках и особое отношения в тарифно-таможенном регулировании, пишет «Коммерсант».

По данным издания, «Ренова» надеется, что получит хотя бы часть из списка льгот. Также группа собирается настаивать, что для сохранения рабочих мест ей потребуются либо серьезные госзаказы, либо оборотные деньги.

Перечень требований сейчас рассматривают профильные министерства. Получить комментарий чиновников или группы компаний изданию не удалось.

Виктор Вексельберг и «Ренова» попали в санкционный список США от 6 апреля 2018 года. Тогда власти Штатов ввели ограничения в общей сложности против 38 бизнесменов, компаний и официальных лиц.

Позже появилась информация, что из-за санкций оказались заморожены активы «Реновы» стоимостью от $1,5 до $2 млрд.