СМИ сообщили о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на сумму от $1,5 до $2 млрд

Из-за санкций США против бизнесмена Виктора Вексельберга и его компании «Ренова» оказались заморожены активы компании стоимостью от $1,5 до $2 млрд.

Как передает РБК со ссылкой на Reuters, речь идет о блокировке долларовых банковских счетов, которые контролируются компанией.

Кроме того, на некоторое время блокировались зарплатные счета нескольких сотрудников швейцарского отделения «Реновы». После необходимых проверок счета вновь были открыты.



Ранее компания «Российские коммунальные системы» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) завершила сделку по покупке пензенского «Горводоканала».