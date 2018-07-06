Каждый пятый новый автомобиль был куплен в Lada

Продажи новых машин за первое полугодие 2018 года выросли на 18%. При этом, лидером продаж стали автомобили марки Lada.

Согласно статистике Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2018 году каждый пятый новый автомобиль покупался в салоне отечественного производителя, сообщает «РИА Новости».

На данный момент, доля Lada на рынке составляет 20%. Самыми популярными стали Vesta и Granta.

Напомним, ранее аналитики изучили рынок подержанных автомобилей Татарстана по результатам первого полугодия 2018 года. Так, средняя цена на машину в Татарстане выросла на 6% и составила 548 тыс. рублей. В целом по стране средняя цена на авто ниже на 5% — 574 тыс. руб.