Цены на автомобили с пробегом в Татарстане выросли на 6% — аналитики

Аналитики «Авто.ру» проанализировали рынок подержанных автомобилей Татарстана по результатам первого полугодия 2018 года. Так, средняя цена на машину в Татарстане выросла на 6% и составила 548 тыс. рублей. В целом по стране средняя цена на авто ниже на 5% — 574 тыс. руб.

Отмечается, что в республике самый молодой автопарк в стране — средний возраст машины составляет 8 лет. Для сравнения: в Новосибирской и Омской областях с самым возрастным автопарком в стране этот показатель составляет 13,2 года, а в среднем по стране — 10,6 лет.

Лидером спроса в Татарстане остаются автомобили отечественной марки Lada: Kalina, 2114 и Priora.

Напомним, ранее аналитическая служба «Реального времени» изучила спрос россиян на новые автомобили в 2017 году. В целом продажи довольно ощутимо выросли, в лидерах по-прежнему бюджетные модели, в том числе иностранные, но российского производства.