Новости происшествий

02:19 МСК
Новости раздела
Происшествия

Разрушенный от взрыва газа дом в Заинске будут восстанавливать

21:54, 05.07.2018
Разрушенный от взрыва газа дом в Заинске будут восстанавливать

Два этажа разрушенного от взрыва газа дома в Заинске будут восстанавливать. Точные сроки неизвестны, однако местные власти обещают закончить все в ближайшее время.

Отмечается, что жить в пятиэтажке не опасно. Сейчас рабочие разбирают завалы. После чего приступят к восстановлению восьми квартир, передает «Татарстан 24».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа вечером 22 июня погибли двое — рабочий, занимавшийся чисткой вентиляции на крыше, и пенсионерка, которую не смогли спасти казанские врачи. Причину ЧП и виновных устанавливает Следком.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем