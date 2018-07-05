Разрушенный от взрыва газа дом в Заинске будут восстанавливать

Два этажа разрушенного от взрыва газа дома в Заинске будут восстанавливать. Точные сроки неизвестны, однако местные власти обещают закончить все в ближайшее время.

Отмечается, что жить в пятиэтажке не опасно. Сейчас рабочие разбирают завалы. После чего приступят к восстановлению восьми квартир, передает «Татарстан 24».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа вечером 22 июня погибли двое — рабочий, занимавшийся чисткой вентиляции на крыше, и пенсионерка, которую не смогли спасти казанские врачи. Причину ЧП и виновных устанавливает Следком.