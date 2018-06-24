Скончалась вторая пострадавшая при взрыве дома в Заинске

Фото: МЧС РТ

Сегодня утром в Республиканской клинической больнице скончалась пенсионерка, доставленная из Заинской ЦРБ на вертолете после взрыва в пятиэтажке. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

Напомним, пожилую женщину и мужчину доставили в ожоговый центр в Казани спецбортом МЧС ранним утром 23 июня, сегодня из Заинска привезли и 9-летнюю девочку, у которой обожжено 70% поверхности тела.

Сам взрыв прогремел в пятиэтажном доме Заинска в пятницу вечером, на месте пострадали 10 человек, один из них — рабочий, проводивший на крыше расчистку вентиляции, через несколько часов он скончался в больнице.

Причину взрыва устанавливает Следком в рамках уголовного дела.