«Уфа» не доиграла последний матч сборов в Леоганге из-за грозы

Заключительный контрольный матч ФК «Уфа» на УТС в Леоганге с немецким «Юрдингеном» был прерван из-за сильной грозы и доигрываться не будет, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Соперники успели провести на поле 41 минуту, к этому моменту счет в матче был 1:1. У уфимцев после подачи со штрафного Данила Кругового отличился Денис Тумасян.

Накануне «Уфа» проиграла австрийскому «Ред Булл Зальцбург» — 0:3.



6 июля «горожане» вернутся в Уфу и получат несколько дней выходных. Третий, заключительный учебно-тренировочный сбор пройдет в австрийском Майрхофене с 10 по 20 июля.