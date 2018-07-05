Роспотребнадзор РТ запустил горячую линию для клиентов «Натали Турс»
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан открыло горячую линию для клиентов «Натали Турс» по вопросам прав потребителей о получении экстренной помощи и возмещении убытков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае приостановки работы туроператора из-за невозможности выполнять обязательства клиенту обязаны вернуть деньги за путевку. Ответственность за это возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность или предоставившую банковскую гарантию.
Кроме того, у потребителя есть право требовать возмещения убытков за оказание услуг ненадлежащего качества и возмещения морального вреда.
«В случае, если потребителям будет отказано в удовлетворении законных требований, управление готово обратиться с исками в суд в защиту их прав», — подчеркнули в ведомстве.
Вчера российский туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Сегодня «Натали Турс» начала возмещать туристам деньги за несостоявшиеся туры. На выплаты по несостоявшимся поездкам уже направлено 800 тыс. рублей.БизнесУслуги Татарстан
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