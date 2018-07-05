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Гидрометцентр РТ предупредил о сохранении высокой пожарной опасности лесов с 5 по 10 июля

12:43, 05.07.2018
Гидрометцентр РТ предупредил о сохранении высокой пожарной опасности лесов с 5 по 10 июля
Фото: pixabay.com

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан предупредило о высокой пожарной опасности лесов. Об этом сказано в пресс-релизе ведомства.

Согласно информации Гидрометцентра РТ, на территории республики в период с 5 по 10 июля местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).

Отметим, что 3 июля из-за попадания грозового разряда на территории республики произошло четыре пожара. В результате этого никто не пострадал.

Завтра синоптики также обещают грозу с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—20 м/с.

Общество Татарстан
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