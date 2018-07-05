МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 22 часов 5 июля до 18 часов 6 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 6 июля на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—20 м/с (ночью местами до 22 м/с), отметили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. В большинстве районов возможен кратковременный дождь. Утром и днем местами прогнозируется гроза и град. Максимальные температуры воздуха днем по республике составят от + 23°С до +28°С.