Новости общества

13:11 МСК
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

12:28, 05.07.2018 2
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 22 часов 5 июля до 18 часов 6 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 6 июля на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—20 м/с (ночью местами до 22 м/с), отметили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. В большинстве районов возможен кратковременный дождь. Утром и днем местами прогнозируется гроза и град. Максимальные температуры воздуха днем по республике составят от + 23°С до +28°С.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:34
    Уже три дня как обещают.....
    Ответить
  • Анонимно 13:00
    Для МЧС лучше перебдеть,чем недобдеть.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем