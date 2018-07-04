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В Татарстане сильный ветер оставил без света более семи тысяч человек

17:12, 04.07.2018
В Татарстане сильный ветер оставил без света более семи тысяч человек
Фото: pixabay.com

В Татарстане 3 июля без света остались свыше семи тысяч человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Отключение электроснабжения коснулось семи населенных пунктов Аксубаевского района с населением 3000 человек и девяти населенных пунктов Нижнекамского района с населением 4200 человек.

В кратчайшие сроки электроснабжение было восстановлено, отметили в МЧС.

Кроме того, по причине попадания грозового разряда накануне на территории республики произошло четыре пожара. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что ветер сорвал крыши нескольких домов в селе Куркуль Алексеевского района РТ.

Происшествия Татарстан
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