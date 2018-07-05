Минниханову вручили юбилейную медаль «20 лет Астане»

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев по распоряжению президента республики Нурсултана Назарбаева вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову юбилейную медаль «20 лет Астане».



Юбилейной медалью награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и ее столицы, сообщает пресс-служба президента.

Минниханов пожелал процветания Астане, а также заверил, что и в будущем будет трудится во благо развития взаимного сотрудничества между Россией и Казахстаном.

Юбилейная медаль «20 лет Астане» — государственная награда Республики Казахстан, учрежденная в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 17 апреля 2018 года в ознаменование 20-летия переноса столицы в город Астану.

Напомним, Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан для участия в международном форуме исламской экономики (Astana Finance Days Forum). Подробнее о визите — в материале «Реального времени».