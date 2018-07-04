Около 9 тысяч бразильских болельщиков приедут в Казань

Около 9 тысяч болельщиков бразильской сборной могут приехать в Казань на игру с Бельгией.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу пройдет на «Казань Арене» 6 июля, передает ТАСС.

Ранее группа бразильских болельщиков устроила праздник для пациентов Самарской детской клинической больницы №1. Участниками мероприятия стали члены общественного движения «Болельщики радости», созданного в Бразилии в 2008 году. Активисты проводят различные социальные акции для детей.

Напомним, 2 июля сборная Бразилии переиграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.