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Бразильские болельщики устроили концерт для детей в больнице

08:54, 02.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Бразильские болельщики устроили концерт для детей в больнице
Фото: pixabay.com

Группа бразильских болельщиков устроила праздник для пациентов Самарской детской клинической больницы №1.

Участниками мероприятия стали члены общественного движения «Болельщики радости», созданного в Бразилии в 2008 году. Активисты проводят различные социальные акции для детей. Среди латиноамериканцев, посетивших Самару, — два врача, предприниматели, адвокат, студент и журналист.

Переодевшись в яркие наряды желто-зеленых цветов бразильской сборной, болельщики устроили настоящий карнавал. Надев шляпы и огромные клоунские очки, они прошли по этажам больницы, заходя в палаты и веселя детей. Гости знакомились с каждым ребенком, пели песни и танцевали, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Бразилия выиграла у Сербии и вышла в плей-офф ЧМ-2018.

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