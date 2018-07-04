В Алексеевском районе РТ сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Алексеевском районе Республики Татарстан сильный ветер сорвал крыши нескольких домов в селе Куркуль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об инциденте поступило сегодня в 8.00 по московскому времени. По прибытии оперативной группы Алексеевского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что вчера вечером из-за порывистого ветра произошло повреждение кровель четырех жилых домов и надворных построек.

Вcего повреждены кровли жилых домов на площади ориентировочно в 350 кв. м, кровли надворных построек на площади 200 кв. м и заборы на площади 18 кв. м, уточнили в МЧС.



Сегодня в полдень запланировано заседание КЧС и ОПБ Алексеевского муниципального района. На месте происшествия работает глава Куркульского сельского поселения.

Напомним, что в конце мая на регионы ПФО обрушился ураган. Тогда сильный ветер повалил множество деревьев и оставил десятки тысяч жителей без света. Несколько человек получили ранения, а одна жительница Татарстана погибла.