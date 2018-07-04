В Уфе эвакуировали 2 тысячи посетителей ТЦ «Мега»

Сегодня в ТЦ «Мега» в Уфе сработала пожарная сигнализация. Из центра были эвакуированы около 2 тысяч человек.

По данным МЧС, тревога была ложной, передает ufacitynews.ru.

Напомним, что накануне произошел пожар в административном здании на улице Менделеева. Спасателям пришлось эвакуировать 50 человек.

В середине июня из-за загоревшегося холодильника был эвакуирован бизнес-центр «Реал-Рент».