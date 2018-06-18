В уфимском бизнес-центре «Реал-Рент» прошла эвакуация из-за загоревшегося холодильника

В Уфе 40 человек эвакуировали из бизнес-центра «Реал-Рент». Причиной стала угроза пожара из-за загоревшегося холодильника.

Однако площадь пожара не превысила 1 кв. м, передает «ФедералПресс».

На место прибыли 14 спасателей. Они ликвидировали огонь за полчаса.

Стоит отметить, что загоревшийся холодильник также может привести к серьезным последствиям. Год назад в Лондоне сгорела 27-этажная башня Гренфель. Пожар начался именно из-за холодильника.



Напомним, что после пожара в Кемерово власти регионов совместно с МЧС и прокуратурой провели проверки торговых центров. Нарушения были обнаружены и в Башкирии.

