В Камском Устье бесплатно используют земли на 60 млн рублей

По итогам проверки деятельности Камскоустьинского муниципалитета Счетная палата РТ выявила нарушения на 129,5 млн рублей. Большей частью они касаются использования земли и имущества, завышения стоимости работ и ведения бухучета.

Так, почти 2,5 тысячи гектаров сельхозземель обрабатываются частниками без оформления каких-либо договоров аренды. Между тем кадастровая стоимость этих земель превышает 61 млн рублей.

Схожая проблема с сетями газо- и водопроводов, канализации, электричества, баней, водонапорными башнями и даже объектами на полигоне ТБО. Как сообщил на коллегии СП РТ аудитор Азат Валеев, эту муниципальную собственность общей стоимостью 49,7 млн рублей коммерческие компании используют без правоустанавливающих документов и оплаты. Возникает вопрос распределения ответственности в случае чрезвычайных обстоятельств, — отметил аудитор.

Недоумение проверяющих вызвал и строительный объект «Берегоукрепление в рабочем поселке Камское Устье» стоимостью около 30 млн рублей. Еще в мае 2017 года он был принят в эксплуатацию приемочной комиссией, но в более поздних документах так и остался объектом незавершенного строительства.

Напомним, история укрепления берегов в Казани дошла до суда. По версии следствия, объем работ был завышен на 216,6 млн рублей.