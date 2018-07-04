Варламов обвинил власти Ижевска в пожаре на «Ижмаше»

Блогер Илья Варламов обвинил власти Ижевска в уничтожении культурного наследия из-за пожара в здании заводоуправления «Ижмаша».

«Оказывается, к башне имелся свободный доступ. Свободный доступ к объекту, принадлежащему совсем не свободному, режимному концерну «Калашников», — написал Варламов в своем блоге.

Он считает, что чиновникам и девелоперам проще избавиться от здания и построить новодел, чем сохранять историческое наследие.

«Через год после пожара в здании они отчитаются о том, что «привели его в порядок». Это классический способ расчистки участка под застройку», — добавил блогер.

По мнению Варламова, власти «разовьют» территорию, откроют обновленное здание, «развесят всем лапшу на уши и уедут оттуда».

Напомним, что недавно схожие обвинения автор предъявлял и в адрес мэрии Уфы. Это было связано с пожаром в историческом Доме Видинеева.