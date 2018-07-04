Экс-нападающий пермского «Амкара» ушел в португальский клуб

Бывший нападающий футбольного клуба «Амкар» Алексей Гасилин подписал контракт с клубом «Академико», который находится во втором дивизионе Португалии. Об этом он сообщили в своем Instagram.

В составе пермской команды Гасилин играл в 19 матчах, где отметился лишь двумя результативными передачами. Ранее 22-летний форвард был воспитанником «Зенита» из Санкт-Петербурга, выступал за молодежную сборную России по футболу.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование.

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