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В Саратове после инцидента со «спящим министром» возбуждено уголовное дело

09:17, 04.07.2018
В Саратове после инцидента со «спящим министром» возбуждено уголовное дело
Фото: скриншот youtube.com

Саратовская прокуратура возбудила уголовное дело по факту инцидента со «спящим министром» Александром Выскребенцевым.

Установлено, что 25 мая действующий на тот момент министр финансов Саратовской области, находясь в трудовом отпуске, в личных целях использовал служебный автомобиль «Сузуки Гранд Витара». Права он передал другому лицу. В тот же вечер машина была остановлена полицейскими — водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась проходить медосвидетельствование.

Должностное лицо, используя имущество подведомственного учреждения, действовало в условиях конфликта интересов, чем нарушило антикоррупционное законодательство, отметили в региональной прокуратуре.

По итогам, Выскребенцев был освобожден от должности. Также в ходе проверки удалось установить, что чиновники попытались скрыть истинную картину произошедшего, внеся ложные сведения в официальные документы.

Возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, губернатор Саратовской области нашел замену экс-министру финансов области Александру Выскребенцеву.

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