В Саратове после инцидента со «спящим министром» возбуждено уголовное дело

Саратовская прокуратура возбудила уголовное дело по факту инцидента со «спящим министром» Александром Выскребенцевым.

Установлено, что 25 мая действующий на тот момент министр финансов Саратовской области, находясь в трудовом отпуске, в личных целях использовал служебный автомобиль «Сузуки Гранд Витара». Права он передал другому лицу. В тот же вечер машина была остановлена полицейскими — водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась проходить медосвидетельствование.

Должностное лицо, используя имущество подведомственного учреждения, действовало в условиях конфликта интересов, чем нарушило антикоррупционное законодательство, отметили в региональной прокуратуре.

По итогам, Выскребенцев был освобожден от должности. Также в ходе проверки удалось установить, что чиновники попытались скрыть истинную картину произошедшего, внеся ложные сведения в официальные документы.

Возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, губернатор Саратовской области нашел замену экс-министру финансов области Александру Выскребенцеву.