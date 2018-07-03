Губернатор Саратовской области нашел замену «спящему министру»

В Саратовской области Станислав Кошелев назначен и. о. министра финансов региона. Соответствующий указ подписал губернатор Валерий Радаев.

Ранее Кошелев был директором областного агентства по централизации закупок. Бывший министр финансов области Александр Выскребенцев ушел в отставку после скандала с поездкой на заднем сидении служебного автомобиля.

Напомним, в Саратове инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Сузуки Гранд Витара», за рулем которого оказалась пьяная женщина. На заднем сидении спал мужчина, похожий на министра финансов региона Александра Выскребенцева.

Спустя некоторое время Выскребенцев был уволен со своего поста. Участницу скандала с бывшим министром финансов Саратовской области Марию Мищенко суд лишил водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.