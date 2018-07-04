Рейтинг самых популярных кроссоверов в мире возглавила Toyota RAV4

Портал Focus2move составил список самых популярных в мире кроссоверов за период с января по май 2018 года. Рейтинг возглавила Toyota RAV 4.



Второе место досталось Volkswagen Tiguan, а третье — Honda CR-V. В десятку рейтинга также вошли Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Haval H6, Mazda CX-5, Nissan Rogue, Kia Sportage и Baojun S10.

Напомним, продажи новых легковых автомобилей в l квартале 2018 года выросли почти на 22%. Самыми популярными моделями стали автомобили отечественного производства АвтоВАЗ.