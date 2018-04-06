Продажи новых легковых автомобилей в первом квартале 2018 года выросли почти на 22%

Продажи новых легковых автомобилей в первом квартале 2018 года выросли почти на 22%, сообщает AK&M со ссылкой на «Автостат».

Только в марте текущего года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта увеличились на 13,9% в годовом выражении и составили более 157 тысяч.

Самыми популярными моделями, по версии аналитического агентства, стали автомобили отечественного производства АвтоВАЗ — в прошлом месяце компания реализовала 30,7 тыс. автомобилей. Второе место по объему продаж заняла KIA — 19 тыс. авто. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16,7 тыс. проданных автомобилей.

Напомним, в России продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта по итогам февраля увеличились на 24,7% и составили 133 177 машин.