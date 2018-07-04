В Казани прекращено уголовное дело о продаже за полцены здания автовокзала «Южный»

Как выяснило «Реальное время», уголовное дело о продаже за полцены здания казанского автовокзала «Южный» не дойдет до суда. Следком прекратил преследование, обвинявшегося по этому делу арбитражного управляющего Вакиля Абдрашитова.

Дело прекращено в связи с истечением срока давности, уточнили в Следкоме. Арест со здания вокзала снят.

Напомним, Абдрашитов был задержан и водворен под домашний арест в августе 2017 года. Дело против него было возбуждено по двум статьям УК РФ — «мошенничество в крупном размере» и «фальсификация доказательств в гражданском деле» (ч. 4. ст. 159 и ч. 1 ст. 303).

При избрании меры пресечения следователь Алия Мухъянова изложила суду свою версию событий: дескать в апреле 2015-го подозреваемый в группе с неустановленными лицами, зная, что между кредитной организацией и ООО «Автовокзал «Буревестник» заключен договор о переуступке прав требований, предоставил суду сфальсифицированные документы якобы подтверждающие, что кредитор — «Ак Барс» Банк — согласовывал первоначальную стоимость залогового имущества в 52 млн 500 тысяч рублей, то есть вдвое ниже рыночной.

Дело другого казанского арбитражника, привлекавшегося за тот же вокзал, уже направлено в Зеленодольский горсуд. Подробности — в материале «Реального времени».