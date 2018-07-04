В Казани прекращено уголовное дело о продаже за полцены здания автовокзала «Южный»
Как выяснило «Реальное время», уголовное дело о продаже за полцены здания казанского автовокзала «Южный» не дойдет до суда. Следком прекратил преследование, обвинявшегося по этому делу арбитражного управляющего Вакиля Абдрашитова.
Дело прекращено в связи с истечением срока давности, уточнили в Следкоме. Арест со здания вокзала снят.
Напомним, Абдрашитов был задержан и водворен под домашний арест в августе 2017 года. Дело против него было возбуждено по двум статьям УК РФ — «мошенничество в крупном размере» и «фальсификация доказательств в гражданском деле» (ч. 4. ст. 159 и ч. 1 ст. 303).
При избрании меры пресечения следователь Алия Мухъянова изложила суду свою версию событий: дескать в апреле 2015-го подозреваемый в группе с неустановленными лицами, зная, что между кредитной организацией и ООО «Автовокзал «Буревестник» заключен договор о переуступке прав требований, предоставил суду сфальсифицированные документы якобы подтверждающие, что кредитор — «Ак Барс» Банк — согласовывал первоначальную стоимость залогового имущества в 52 млн 500 тысяч рублей, то есть вдвое ниже рыночной.
Дело другого казанского арбитражника, привлекавшегося за тот же вокзал, уже направлено в Зеленодольский горсуд. Подробности — в материале «Реального времени».ПроисшествияНедвижимостьЭкономикаБанкиОбщество Татарстан
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"Заработал" 52 млн. в один миг, подделав документы.
10 тысяч в месяц средняя пенсия.
За год - 120 тысяч.
За 10 лет - 1 млн. 200 тысяч.
За 100 лет - 12 млн.
За 400 лет - 48 млн. и ещё 4 млн. остаётся в запасе...