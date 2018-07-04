Черное банкротство: в чем признался арбитражный управляющий «Татагроэксима»

Потерпевшими по делу о злоупотреблениях на конкурсных торгах признаны Федеральная налоговая служба и сын экс-главы филиала «Россельхозбанка»

Фото: Максим Платонов

Около 6 млн рублей недополучили кредиторы ЗАО «Татагроэксим» по вине конкурсного управляющего Юрия Парфирьева. Гостиница в Бугульме, инкубатор в Чистополе и земля под Казанью путем махинаций на торгах были проданы не тем, кто давал большую цену. Поначалу Парфирьева подозревали в присвоении конкурсного имущества и мошенничестве, но, как выяснило «Реальное время», признал он лишь итоговое обвинение — в злоупотреблении полномочиями. К рассмотрению дела о преступном банкротстве 9 июля приступит Зеленодольский горсуд.

Парфирьев на свободе, дело Абдрашитова прекращено, вокзал уплыл из-под ареста



Юрию Парфирьеву — 33. В саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада он с 2012 года. Судя по данным сайта СРО, в 2014—2017 годах на его действия поступало пять жалоб, однако в перечне заявителей нет людей и компаний из списка потерпевших по уголовному делу. Под следствие арбитражник попал в сентябре 2017 года в ходе расследования дела своего коллеги и партнера Вакиля Абдрашитова, связанного с продажей за полцены здания казанского автовокзала «Южный». Как выяснило «Реальное время», преследование Абдрашитова в итоге было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам — за истечением срока давности.

Прекратили в этой части и преследование Парфирьева, а его полугодовой домашний арест завершился освобождением под подписку. Однако в рамках дел арбитражников под арестом с октября 2017 года находилось то самое четырехэтажное здание автовокзала на Оренбургском тракте рыночной стоимостью в 105 млн рублей. После прекращения дела по вокзалу продлевать арест по этому имуществу не стали.

Ущерб от действия Юрия Парфирьев по двум эпизодам злоупотреблений оценен почти в 6 млн рублей и наполовину уже погашен. Вторую обещали погасить за счет возврата в конкурсную массу 20 га, рыночная стоимость которых оценивается в 3,85 млн рублей. А продали эту землю на организованных Парфирьевым торгах в 2015-м аж на 2 млн дешевле!

Вину в злоупотреблениях арбитражник полностью признал, направив в Зеленодольский горсуд ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Комментировать позицию своего клиента адвокат Оксана Исаева, известная по защите экс-гендиректора ИК «ТФБ-Финанс» Тимура Вальшина, не стала.

Комментировать позицию своего клиента адвокат Оксана Исаева, известная по защите экс-гендиректора ИК «ТФБ-Финанс» Тимура Вальшина, не стала. Фото Максима Платонова



Распродажа для своих

По версии следствия, злоупотреблял полномочиями в ходе конкурсного производства в отношении ЗАО «Татагроэксим». В марте 2014-го арбитраж РТ признал банкротом эту компанию, аффилированную с экс-главой татарстанского филиала «Россельхозбанка» Раисом Хамзиным. В совладельцах ЗАО, по данным СБИС, числились супруга Хамзина, их сын Булат, а также бывший директор компании Алберт Галлямов. Ранее долю в «Татагроэксиме» имела и республиканская продовольственная корпорация при Минсельхозе РТ, которую возглавлял сам Раис Хамзин.

До банкротства «Татагроэксим» довела дочерняя компания ОАО «Республиканский оптовый продовольственный рынок» (РОПР). ЗАО поручилось по кредиту РОПРа в 90 млн рублей, однако 60 млн «Россельхозбанку» рынок так и не вернул, и в 2014-м кредитор начал банкротить поручителя. На следствии потерпевший Булат Хамзин рассказывал, что на тот момент годовой оборот ЗАО был под 300 млн рублей, активы оценивались в 250 млн рублей — то есть их вполне хватало для возмещения всем кредиторам. Однако реализация имущества, по мнению потерпевшего, проходила с преступными нарушениями, которые повлекли ущерб по трем объектам в 3 млн рублей.

Проанализировав торги по гостинице в Бугульме, инкубатору в Чистопольском районе, картофелехранилищу и 20 га под Зеленодольском следствие установило: имущество, мало того что выставлялось на торги по цене значительно ниже рыночной, так еще и в нарушение законодательства продавалось совсем не тем участникам торгов, что предлагали заплатить больше. По версии Следкома, Парфирьев преследовал умысел на реализацию конкурсных лотов «по заниженной стоимости с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц».

В марте 2014-го арбитраж РТ признал банкротом эту компанию, аффилированную с экс-главой татарстанского филиала «Россельхозбанка» Раисом Хамзиным (на фото — в центре)



Гостиница, инкубатор, земля

Так, в марте 2015-го арбитражник выставил на торги с начальной ценой 361,2 тысячи рублей участок в 20 га, однако цена почти сразу взлетела в 10 раз — заявки подали три компании и некий Сабиров, предложивший купить землю за 3 млн 648 тысяч рублей. Следствие считает, что действиями своего бывшего однокурсника с юрфака Сабирова управлял сам Парфирьев — не хотел, чтобы земли за 3,63 млн рублей выкупило ООО «Реал Истэйт», строившее планы на коттеджный поселок. А дальше ни с Сабировым, ни с «Реал Истэйтом» договор конкурсный управляющий не подписал — через некоторое время он объявил повторные торги по тому же лоту, снизив начальную цену продажи до 325 тысяч. На сей раз лучшее предложение — 2,06 млн рублей — поступило от ООО «ГК «Правоконструкция», но Парфирьев не стал заключать договор и с ней, а продал жирный участок за 1,28 млн ООО «КапиталИнвестПроект» (далее — КИП). Причем, по данным следствия, заявку от имени КИП обвиняемый подавал лично, поскольку фактически управлял этой фирмой.

В августе 2015-го Порфирьев организовал торги по бугульминскому объекту «Татагроэксим» — гостинице 116 кв. м на улице Залакова — с начальной ценой продажи 715 тысяч. Единственная участница торгов предложила 685 тысяч, хотя позже поясняла следователям — на рынке здание рассчитывала перепродать миллиона за два. Но Парфирьев не дал — отменил торги, ссылаясь на некую техническую ошибку на электронной торговой площадке, хотя оператор площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» никаких сбоев не зафиксировал. В повторном аукционе в мае 2016-го участвовали упоминавшийся выше КИП и ООО «ДИП» (департамент инвестиционных проектов), причем ДИП «по указанию Парфирьева» отозвал заявку, и гостиница досталась КИПу за 439 тысяч рублей, — считают следователи.

По схожей схеме у добросовестных покупателей увели склад и инкубатор в Чистополе. Заявки от двух частников, включая арендатора, который использовал объект по целевому назначению, организатор торгов забраковал якобы за не поданный в срок задаток. И при наличии желающих выкупить инкубатор за 1,5 млн рублей его получила знакомая Парфирьева, заплатив на 364 тысячи меньше. А после торгов «проигравшему» участнику предложили выкупить банкротный объект и склад в собственность уже за 3,7 млн рублей. Сошлись на 3 млн рублей, причем, со слов арендатора, в какой-то момент представитель собственника потребовал съехать — за 2 недели до того, как из яиц в инкубаторе должны были вылупиться цыплята. По мнению арендатора, новый собственник действовал совместно с Парфирьевым и его партнером Абдрашитовым.

«Мирное» разорение хозяина офисного центра

Серию преступных сделок по распродаже имущества следствие расценило как единый эпизод злоупотребления полномочиями с общим ущербом кредиторам в виде недополученных 3 млн рублей. Еще одним эпизодом злоупотреблений, в которых признался сам арбитражный управляющий, стали действия по офисному зданию на набережной озера Нижний Кабан в Казани (улица КСКа, 3). Трехэтажное строение площадью около 2 тысяч «квадратов» было в собственности ООО «КСК» — 100-процентной «дочки» банкрота «Татагроэксима» с уставным капиталом в 54,5 млн рублей. Помещения через ООО «Аренда Сервис Казань» сдавались 11 компаниям-субарендаторам, благодаря чему КСК ежемесячно получал не менее 500 тысяч рублей. Пока не вмешался Парфирьев.

Еще одним эпизодом злоупотреблений стали действия по офисному зданию на набережной озера Нижний Кабан в Казани



Арбитражник самовольно, без согласования с кредиторами назначил директором КСК своего знакомого Вильданова, расторг договор аренды с «Арендой Сервис Казань». Новый договор аренды по указке Парфирьева заключили с ООО «Мир», причем, на заведомо невыгодных для собственника здания условиях — с указанием, что арендная плата не будет фиксированной и составит 50 процентов от общего месячного дохода «Мира» от сдачи помещений в субаренду за вычетом всех его расходов, связанных с содержанием здания. В итоге платежи в КСК прекратились вовсе, КСК лишился возможности рассчитываться по налогам и зарплате, а вскоре также вступил в процедуру банкротства — с подачи того же назначенного директора Вильданова, который выставил компании счет по неуплаченной зарплате в 1,8 млн рублей. Еще 1 млн КСК задолжал налоговой.

Можно лишь предполагать, что конечной целью черного арбитражника был тот самый трехэтажный офис, рыночной стоимостью свыше 100 млн рублей. И вряд ли он действовал в одиночку. В деле Парфирьева засветилось немало бывших выпускников юрфака, которые совмещают деятельность арбитражных управляющих с предпринимательской — скупают имущество на торгах и перепродают его. И закон, почему-то позволяет такое совместительство ставленникам банкротной Фемиды.

С учетом особого порядка и полного признания вины Юрий Парфирьев может рассчитывать на условный срок. К слову, ущерб в 3 млн по эпизоду с «мирным» разорением следствие считает погашенным. Хотя банкротство КСК вспять не повернешь. Что до распродажи имущества, то новый собственник 20 га — управляемый Парфирьевым ООО «КИП» в мае 2018 года направил в Следком гарантийное письмо о возврате в конкурсную массу ЗАО «Татагроэксим» зеленодольского участка рыночной стоимостью 3,85 млн рублей. В счет погашения ущерба.