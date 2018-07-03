Среднестатистической пермской семье придется копить на квартиру около 5 лет — аналитики

Среднестатистической пермской семье с одним ребенком необходимо копить на однокомнатную квартиру 4,6 года. Данные приводит РИА «Рейтинг».

Средняя стоимость квартиры в Пермском крае составляет 2, 2 млн рублей. Аналитики отнесли доступность жилья в регионе на 23-е место из 84. Прикамье за год потеряло восемь позиций — ранее Пермский край занимал 16-ю строчку.

Самое доступное жилье в рейтинге — в Магаданской области. На накопление для покупки квартиры семье понадобится 1,3 года. Самые худшие показатели на Кавказе — у Дагестана (13,7 года) и Кабардино-Балкарии (12,8 года).

В целом в среднем по России на сбережения для покупки квартиры в России понадобится 3,8 года. Ее средняя стоимость составляет 2,7 млн рублей.

Напомним, в конце июня стало известно, что депутаты РФ хотят субсидировать первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей.