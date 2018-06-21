Депутаты РФ хотят субсидировать первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей

В России могут рассмотреть возможность ввести механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также льготную ипотечную ставку в размере 4% для разных категорий молодых семей.



«Стоит рассмотреть вопрос о повышении доступности жилья для разных категорий молодых семей, где наиболее эффективным нам видится механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также субсидирование льготной ипотечной ставки в размере 4%, с различными вариантами отработки в сельской территории или установить поселения с фиксированной численностью жителей, до 50 тысяч человек, чтобы стимулировать к развитию данные территории», — заявила «РИА Новости» член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

По ее словам, сейчас в Госдуме идет обсуждение механизмов реализации указов президента России в части молодежной политики. Еще одно предложение, которое обсуждают парламентарии и эксперты в рамках рабочей группы, касается объема ежемесячных платежей по ипотеке.

«Они должны позволять молодым семьям на начальном этапе платить меньшую часть, чтобы была возможность развиваться, а далее сумма аннуитетных платежей может возрастать, когда и молодая семья уже сможет «встать на ноги», — добавила Кувшинова.

Напомним, президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что ипотечную ставку нужно снизить до 7%.