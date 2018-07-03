В Татарстане сегодня ожидается гроза с градом и до +35 градусов

В Татарстане сегодня, 3 июля, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17—22 м/с, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем в республике будут от 30 до 35 градусов выше ноля.

В Казани ожидается от +30°С до +33°С. В Набережных Челнах столбики термометров покажут 32°С—35°С тепла.

Напомним, МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с сильным ветром и граде.