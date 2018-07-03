Мосгорсуд отказался рассмотреть жалобу «Кировлеса» к Навальному на увеличение суммы компенсации

Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать кассационную жалобу «Кировлеса» к оппозиционеру Алексею Навальному о взыскании с него и еще двух фигурантов дела 2 млн рублей.



«Было вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в Президиуме Мосгорсуда», — цитирует представителя суда ТАСС.

Тот отметил, что данное решение было принято еще в мае.

Напомним, что в 2013 году суд признал Навального и предпринимателей Вячеслава Опалева и Петра Офицерова виновными в хищении 16 млн рублей у «Кировлеса». Позже решение было отменено и отправлено на пересмотр. Однако в феврале 2017 года суд в Кирове дал фигурантам те же самые сроки. Навальному судья кировского суда Алексей Втюрин в феврале назначил 5 лет лишения свободы условно, Опалеву и Офицерову — 4 года лишения свободы условно.

Позже Симоновский районный суд Москвы продлил на год — до 8 июля 2019 года — испытательный срок Алексею Навальному по делу «Кировлеса».

