«Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?» И другие лозунги на митинге в Дербышках

19:01, 01.07.2018 21 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста прошел сегодня в поселке Дербышки на площади возле ДК Саид-Галеева. На акцию пришли более полутора сотен человек. Все собравшиеся выступили категорически против реформы, считают, что эта мера приведет к социальной напряженности и спаду экономики.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 июля
    Владимир Владимирович, помогите!
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