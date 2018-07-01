«Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?» И другие лозунги на митинге в Дербышках

Митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста прошел сегодня в поселке Дербышки на площади возле ДК Саид-Галеева. На акцию пришли более полутора сотен человек. Все собравшиеся выступили категорически против реформы, считают, что эта мера приведет к социальной напряженности и спаду экономики.