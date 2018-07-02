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Скончалась заслуженная артистка России Ольга Лозовая

14:45, 02.07.2018 6
Скончалась заслуженная артистка России Ольга Лозовая
Фото: скриншот видео youtube.com

В Петербурге умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая. Информация об этом появилась на сайте Санкт-петербургского театра музыкальной комедии.

Отмечается, что Лозовая скончалась после продолжительной болезни. О времени и месте прощания будет объявлено позднее.

Лозовая была одной из ведущих актрис труппы в петербургском театре музыкальной комедии. В 2005 году она была признана засуженной артисткой России, а спустя четыре года была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Актриса известна по ролям Кармелы в «Донье Жуаните», Изабеллы в «Венских встречах», Мабель Гибсон в «Мистере Икс» Имре Кальмана, Дези в «Бале в Савойе» и другим.

В июне в Санкт-Петербурге на 58-м году жизни умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая.

ОбществоКультура
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 02 июля
    жаль
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    Анонимно 02 июля
    Как жаль!
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  • Анонимно 02 июля
    Да, жаль! Всего 5 лет не дожила до нового пенсионного возраста для женщин
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  • Анонимно 02 июля
    вот вам и продолжительность жизни в стране Не доживают до пенсии С трашно
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  • Анонимно 02 июля
    Не дожила до пенсионного возраста. А осталось всего пять лет .Жаль За нас народ жаль.
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  • Анонимно 02 июля
    Упокой, Господи, душу ея, Царствие ей небесное...
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