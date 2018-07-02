Скончалась заслуженная артистка России Ольга Лозовая

В Петербурге умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая. Информация об этом появилась на сайте Санкт-петербургского театра музыкальной комедии.

Отмечается, что Лозовая скончалась после продолжительной болезни. О времени и месте прощания будет объявлено позднее.

Лозовая была одной из ведущих актрис труппы в петербургском театре музыкальной комедии. В 2005 году она была признана засуженной артисткой России, а спустя четыре года была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Актриса известна по ролям Кармелы в «Донье Жуаните», Изабеллы в «Венских встречах», Мабель Гибсон в «Мистере Икс» Имре Кальмана, Дези в «Бале в Савойе» и другим.



В июне в Санкт-Петербурге на 58-м году жизни умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая.