Умерла артистка Татьяна Малыщицкая

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Петербурге на 58-м году жизни.

«Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Она играла в таких спектаклях, как «Диалоги», «Беда» и других. Впоследствии актриса участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого, где выходила на подмостки в постановках «Иванов», «Женитьба», «Лицей, который не кончается», «Вишневый сад» и других.

Малыщицкая также снималась в фильмах и телесериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия», передает ТАСС.