Путин поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин смотрел игру от начала до конца и дважды за день звонил Черчесову

«Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера — с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты. Путин сказал, что главное в спорте — это результат, и этот результат — победный для нашей сборной. Глава государства пожелал и Черчесову и всем членам сборной успеха в следующей игре», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что Россия обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.