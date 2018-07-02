МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с сильным ветром и граде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 18 часов 2 июля до 18 часов 3 июля.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 3 июля на территории республики местами ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 17—22 м/с. Локально возможен град.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами на западе возможны небольшой кратковременный дождь, гроза и град. Максимальная температура днем по региону составит от +31°С до +36°С.