Сегодня в Татарстане ожидаются гроза, град и до +36
В понедельник, 2 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами на западе возможны небольшой кратковременный дождь, гроза и град.
Ветер юго-восточный умеренный. При грозе кратковременные усиления до 17—22 м/с.
Максимальная температура днем по Татарстану составит от +31°С до +36°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +32°С до +35°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +31°С до +34°С.
Ранее МЧС РТ предупредило о грозе с градом и сильном ветре 2 июля.
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