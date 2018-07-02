Сегодня в Татарстане ожидаются гроза, град и до +36

В понедельник, 2 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами на западе возможны небольшой кратковременный дождь, гроза и град.

Ветер юго-восточный умеренный. При грозе кратковременные усиления до 17—22 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +31°С до +36°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +32°С до +35°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +31°С до +34°С.

Ранее МЧС РТ предупредило о грозе с градом и сильном ветре 2 июля.

