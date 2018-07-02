В Пермском крае может смениться начальник регионального главка МВД

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В Пермском крае может смениться начальник регионального главка. Об этом сообщает телеграм-канал «Татищев», а также местные СМИ со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах.

Предполагается, что начальником ГУ МВД России по Пермскому краю станет Михаил Давыдов. Ранее он был главой полиции по Оренбургской области. Официально пресс-служба главка МВД по Пермскому краю информацию о смене в руководстве силового ведомства не подтверждает, пишет «РБК-Пермь».

Стоит отметить, генерал-майор Давыдов ранее уже руководил прикамским главком. В сентябре 2007 года его назначили заместителем начальника ГУВД по Пермскому краю, позднее он служил в регионе в статусе замначальника ГУ МВД по Пермскому краю.

Приезд Давыдова в Пермь, по некоторым данным, запланирован на первые числа июля.

Напомним, ранее сообщалось, что к ЧМ-2018 на сайте МВД по Пермскому краю исчезли «плохие новости».