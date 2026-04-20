Депутат попросил запретить уменьшение объема товаров без предупреждения покупателей

«Подобная практика подрывает доверие к производителям и розничным сетям», — указал Чернышов

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с предложением запретить уменьшение объема или веса товаров без явного информирования покупателей при сохранении прежнего внешнего вида упаковки. Об этом пишет ТАСС.

В письме речь идет о так называемой «шринкфляции» — уменьшении объема, массы или количества товара при сохранении прежней стоимости и практически неизменного внешнего вида упаковки.

— Подобная практика подрывает доверие к производителям и розничным сетям, затрудняет осознанный выбор товаров, — говорится в документе.

Чернышов обратился с просьбой рассмотреть возможность совершенствования регулирования в этой сфере.

— В целях защиты прав потребителей и повышения прозрачности товарного рынка прошу вас рассмотреть возможность совершенствования регулирования в данной сфере путем установления требования о недопустимости уменьшения объема, массы или количества товара при сохранении прежнего дизайна и визуального оформления упаковки без явного информирования потребителя, — написал он.

По словам вице‑спикера, реализация инициативы позволит повысить прозрачность на потребительском рынке, снизить риск введения граждан в заблуждение и сформировать более понятные условия конкуренции для производителей.

Ранее Минпромторг выступил против законопроекта о так называемой «честной цене», который предполагает обозначение стоимости продуктов за килограмм или литр.

