К ЧМ-2018 на сайте МВД по Пермскому краю исчезли «плохие новости»

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На сайте МВД по Пермскому краю перестали публиковать криминальные новости.

По словам источника интернет-журнала «Звезда», в правоохранительные органы поступило распоряжение не публиковать информацию о преступлениях. Данный факт связывают с проведением ЧМ-2018, в том числе, чтобы не вызывать негативные эмоции у россиян.

Если ранее пресс-служба регионального главка полиции публиковала сводки о разбойных нападениях, убийствах и кражах, то с 7 июня повестка дня резко изменилась. Так, начали появляться новости о том, как полицейские провели для детей велопробег или спасли людей на пожаре, и так далее. От официальных комментариев в ведомстве отказались.

Как добавляет издание Znak, «плохие новости» перестали писать и на других сайтах правоохранительных органов по всей России.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. «Реальное время» освещает подготовку к мундиалю и ход первенства.



