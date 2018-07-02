Данил Круговой: «Зениту» проще купить готового игрока»

Новичок «Уфы» Данил Круговой, перешедший из молодежки «Зенита», в интервью «Реальному времени» рассказал об отношении к молодым футболистам в питерском клубе.

«Зенит» — клуб с большими амбициями и средствами для достижения цели, селекция, которая ведется в основной команде, нацелена на результат «здесь и сейчас». Сами понимаете, что когда есть средства, проще купить сформировавшегося исполнителя на позицию, чем

ждать, пока свой доморощенный игрок, путем проб и ошибок, наберется опыта и даст результат.

Решение покинуть Питер, конечно, далось нелегко. Я бы больше сделал акцент не на городе, а на своем развитии в игровом плане — мне хочется расти, делать ошибки, набираться опыта и прогрессировать. Решение принимал, руководствуясь несколькими пунктами. Для того, чтобы прогрессировать, нужно играть среди лучших. Мне только что исполнилось 20 лет, я понимаю, что нахожусь на начальном пути, и «Зенит», повторюсь, не тот клуб, где молодежь, в особенности оборонительного плана, может себя проявить. Это большое давление, в первую очередь, от результата. В «Зените» не будет много шансов, один-два не использовал — можно паковать чемоданы, либо играть за фарм-клуб, или в аренде. Советовался с мамой, с близкими мне людьми. Решение было не спонтанным», — цитирует Кругового корреспондент «Реального времени».



Полное интервью с защитником уфимского клуба можно прочитать здесь.