Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Россия обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Игра проходила на московском стадионе «Лужники».

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1 — на 12-й минуте Сергей Игнашевич забил автогол, а на 41-й минуте Артем Дзюба реализовал пенальти.

В серии послематчевых пенальти россияне одержали победу со счетом 4:3.

Отметим, что защитник «Рубина» Федор Кудряшов провел весь матч, другой игрок казанцев, Владимир Гранат, вышел на замену на 46-й минуте.

В 1/4 финала мундиаля Россия встретится с победителем пары Хорватия — Дания. Игра пройдет 7 июля в Сочи.