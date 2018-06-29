Уфимский стадион «Нефтяник» получил лицензию наивысшей категории FIFA Quality PRO

По итогам проверки специальной комиссией из лаборатории, аккредитованной FIFA, стадион «Нефтяник» в Уфе прошел сертификацию и получил лицензию наивысшей категории FIFA Quality PRO, сообщает пресс-служба уфимцев.

Данная лицензия позволит футбольному клубу «Уфа» принимать соперников в Лиге Европы на домашнем стадионе. Напомним, соперник уфимцев во втором квалификационном раунде еврокубков определится 19 июля по итогам противостояния боснийского клуба «Широки Бриег» со словенским «Домжале».

В настоящее время «Уфа» находится на УТС в Австрии. В первом контрольном матче подопечные Сергея Томарова уступили софийскому ЦСКА — 1:2.